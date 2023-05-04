Подозреваемому в подрыве автомобиля Прилепина предъявлено обвинение - СК

8 мая - Mossovetinfo.ru - ГСУ СК России в рамках расследования уголовного дела по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина Александру Пермякову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), - сообщает ГСУ СК России в своем Telegram-канале.



Следствие ходатайствует об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.



6 мая 2023 года в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель Захар Прилепин. Он получил ранения ног и был госпитализирован, водитель машины погиб.