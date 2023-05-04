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Происшествия     08.05.2023 11:06

Подозреваемому в подрыве автомобиля Прилепина предъявлено обвинение - СК

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Теги:  теракт  Прилепин  автомобиль  обвиняемый  Пермяков  СК  обвинение  под стражу 

8 мая - Mossovetinfo.ru - ГСУ СК России в рамках расследования уголовного дела по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина Александру Пермякову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), - сообщает ГСУ СК России в своем Telegram-канале.

Следствие ходатайствует об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

6 мая 2023 года в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель Захар Прилепин. Он получил ранения ног и был госпитализирован, водитель машины погиб.

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Теги: 
теракт  Прилепин  автомобиль  обвиняемый  Пермяков  СК  обвинение  под стражу 

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