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Происшествия     31.05.2019 09:34

Поезд сбил двух человек в центре Москвы

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Теги:  железные дороги  происшествия 

31 мая. Mossovetinfo.ru – Железнодорожный состав сбил двух человек в центре Москвы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествие произошло в районе Семеновской набережной. По данным агентства один пострадавший погиб, второй получил травмы.

На месте происшествия работают оперативные службы, обстоятельства случившегося устанавливаются.


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Теги: 
железные дороги  происшествия 

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