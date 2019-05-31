31 мая. Mossovetinfo.ru – Железнодорожный состав сбил двух человек в центре Москвы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Происшествие произошло в районе Семеновской набережной. По данным агентства один пострадавший погиб, второй получил травмы.



На месте происшествия работают оперативные службы, обстоятельства случившегося устанавливаются.