Другие материалы
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Происшествия
28.05.2018, 07:55
Пенсионер на Toyota Land Cruiser наехал на ребенка во дворе жилого дома в Москве
28 мая. Mossovetinfo.ru – Пенсионер на автомобиле Toyota Land Cruiser сбил ребенка 2014 года рождения в центре Москвы. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на полицию. ДТП произошло во д...
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Происшествия
28.05.2018, 07:48
Поезд сбил лося в Твери, электрички на Москву могут задерживаться утром 28 мая
28 мая. Mossovetinfo.ru – Поезд Санкт-Петербург – Белгород сбил лося на станции Дорошиха (Тверь). Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороге (ОЖД). Инцидент произошел в 3:15 ...
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Происшествия
27.05.2018, 15:45
Мужчина получил ножевое ранение в результате конфликта в супермаркете в Москве
27 мая. Mossovetinfo.ru – Неизвестный ранил ножом мужчину в супермаркете в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию. ЧП произошло в воскресенье в супермаркете Billa по адресу: улиц...