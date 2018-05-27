28 мая. Mossovetinfo.ru – Поезд Санкт-Петербург – Белгород сбил лося на станции Дорошиха (Тверь). Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороге (ОЖД).



Инцидент произошел в 3:15 в понедельник. В связи с этим было задержано более 10 электричек на время от одного часа до 20 минут.



В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщили, что утром 28 мая электрички на Москву могут задерживаться на 10-15 минут.