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Происшествия     24.07.2020 13:44

Поезда на зеленой ветке метро проезжают станцию «Новокузнецкая» без остановки

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Теги:  метро  метрополитен  Замоскворецкая линия 

24 июля. Mossovetinfo.ru – Поезда на Замоскворецкой линии метро временно проезжают станцию «Новокузнецкая» без остановки, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter.

Сообщается, что это делается по требованию полиции.

Обновлено в 14:30: Станция Новослободская работает в обычном режиме, поезда останавилваются для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Замоскворецкая линия 

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