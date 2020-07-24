24 июля. Mossovetinfo.ru – Поезда на Замоскворецкой линии метро временно проезжают станцию «Новокузнецкая» без остановки, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter.



Сообщается, что это делается по требованию полиции.



Обновлено в 14:30: Станция Новослободская работает в обычном режиме, поезда останавилваются для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях.