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Происшествия     11.10.2023 10:59

Поезда столкнулись на станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии - Mash

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Теги:  метро  печатники  поезда  столкновение  ЧП  пострадавшие  график  движение  приостановка  интервалы  Дептранс  Mash 

11 октября — Mossovetinfo.ru — "Поезда столкнулись на станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена на низкой скорости. От соприкосновения два вагона смялись", сообщает telegram-канал Mash, публикуя фото.

Поезда столкнулись на станции Печатники Люблинско-Дмитровской линии

"Предварительно, пострадали два человека: машинист и молодая пассажирка" - сообщает Mash.

Ранее Дептранс Москвы сообщил, что нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка» на Люблинско-Дмитровской линии, а в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

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Карта места

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Теги: 
метро  печатники  поезда  столкновение  ЧП  пострадавшие  график  движение  приостановка  интервалы  Дептранс  Mash 

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