Другие материалы
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Происшествия
11.10.2023, 10:59
Поезда столкнулись на станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии - Mash
11 октября — Mossovetinfo.ru — "Поезда столкнулись на станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии Московского ме...
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Происшествия
11.10.2023, 10:45
Нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка» на Люблинско-Дмитровской линии
11 октября — Mossovetinfo.ru — На Люблинско-Дмитровской линии (10) нет движения поездов от станции «Люблино» до станци...
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Происшествия
11.10.2023, 09:27
В Подмосковных Люберцах столкнулись маршрутка и легковая машина, есть пострадавшие
11 октября — Mossovetinfo.ru — Легковая машина и маршрутка столкнулись около 08:00 мск на Вертолетной улице в подмоско...