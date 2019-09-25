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Происшествия     25.09.2019 16:15

Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии

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Теги:  Суд  Третьяковская галерея  кража  приговор 

25 сентября. Mossovetinfo.ru – Замоскворецкий суд Москвы приговорил Дениса Чуприкова к 3 годам колонии за похищение картины Архипа Куинджи «"Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.

Чуприков был признан виновным в «Хищении особо ценного предмета, повлекшее его порчу, уничтожение или разрушение».

Сам Чуприков свою вину признал, однако заявил, что будет обжаловать приговор, так как хотел бы получить меньший срок.

Следствие установило, что 27 января 2019 года Чуприков в Третьяковской галерее снял картину со стены, затем спрятался за демонстрационным стендом, где вынул картину из рамы, после чего покинул музей.

В ходе следствия было проведено две психиатрические экспертизы, которые установили, что на момент совершения преступления преступник был вменяем.

На следующий день после похищения картины Чуприков был задержан. На момент совершения преступления, он находился под подпиской о невыезде, так как проходил фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков. Он рассказал, что спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Московской области. Полицейские обнаружили картину, 1 февраля она была возвращена в Третьяковскую галерею.


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Карта места

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Теги: 
Суд  Третьяковская галерея  кража  приговор 

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