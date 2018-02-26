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Происшествия     26.02.2018 18:50

Похитивший 5 млн руб под предлогом обмена на биткоины задержан в Замоскворечье

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Теги:  Москва  биткоины  мошенничество 

26 февраля. /Mossovetinfo.ru/. Оперативниками в ходе оперативно-розыскных мероприятий на одном из столичных вокзалов задержан подозреваемый в хищении 5 млн рублей наличных денежных средств под предлогом обмена на биткойны. Об этом сообщает пресс-служба УВД по ЦАО.

«Злоумышленник, имея умысел на хищение денежных средств, снял помещение, в котором когда-то располагался один из банков, и дал рекламное объявление об оказании услуг по обмену денежных средств на биткойны», и при получении крупной суммы денег для обмена, под предлогом проверки подлинности купюр, «похитил деньги и скрылся через черный ход. Материальный ущерб составил около 5 млн рублей», - сообщает полиция.

28-летний приезжий мужчина, подозреваемый в мошенничестве, был задержан после обращения в дежурную часть ОМВД России по району Замоскворечье 24-летнего москвича, сообщившего о мошенничестве.

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Теги: 
Москва  биткоины  мошенничество 

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