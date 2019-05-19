21 мая. Mossovetinfo.ru – Сотрудники МВД раскрыли сеть фиктивных полицейских клиник, которая мошенническим путем заработала более миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте МВД РФ.



Установлено, что сеть действовала в разных регионах России, руководил сетью, ранее судимый иностранный гражданин. В сети был организован ряд call-центров, сотрудники которых уговаривали граждан, преимущественно пожилых людей, пройти обследование в подконтрольных клиниках. Сотрудники этих клиник, не имевшие специального медицинского образования, ставили людям фальшивые диагнозы, убеждая в необходимости дорогостоящего лечения. При этом людей уговаривали для оплаты лечения брать крупные кредиты.



Всего от действий мошенников пострадали более 11 тысяч человек.



В рамках расследования дела были проведены обыски по 50 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях. Изъяты компьютеры, деньги, бухгалтерские документы, электронные носители. Задержано 25 человек, устанавливаются другие лица, причастные к действиям мошенников.