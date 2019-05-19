Другие материалы
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Происшествия
21.05.2019, 10:53
Полицейские раскрыли сеть фиктивных медицинских клиник в разных регионах страны
21 мая. Mossovetinfo.ru – Сотрудники МВД раскрыли сеть фиктивных полицейских клиник, которая мошенническим путем заработала более миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте МВД РФ. Уст...
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Происшествия
20.05.2019, 15:48
Прокуратура обжаловала приговор Мамаеву и Кокорину
20 мая. Mossovetinfo.ru – Прокуратура обжаловала приговор суда, вынесенный футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, а также их соучастникам Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, соо...
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Происшествия
19.05.2019, 12:47
Участник московского полумарафона умер во время забега
19 мая. Mossovetinfo.ru – Мужчина умер во время участия в московском полумарафоне. Об этом сообщает РЕН ТВ. 51-летнему мужчине стало плохо, когда он бежал по Лужнецкой набережной. Врачи спасти му...