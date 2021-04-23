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Происшествия     23.04.2021 10:24

Полицейских задержали в Москве по подозрению в получении взятки в 12 млн рублей

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Теги:  СК РФ  полиция  взятка  коррупция  задержание 

23 апреля. Mossovetinfo.ru — Трое полицейских из отдела полиции Западного округа Москвы задержаны по подозрению в получении взятки, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.

По версии следствия, участковый уполномоченный ОВД Солнцево, начальник следственного отдела того же ОВД и его заместитель, в апреле 2021 года намеревались получить взятку в размере 12 миллионов рублей у подследственного, обвиняемого в хищении. Деньги у подследственного полицейские вымогали с декабря прошлого года.

За взятку они обещали совершить определенные процессуальные решения по делу подследственного.

Полицейские были задержаны в ходе передачи денег, которая проходила в рамках оперативных мероприятий. В отношении задержанных полицейских возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки организованной группой, совершенное в особо крупном размере».

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Теги: 
СК РФ  полиция  взятка  коррупция  задержание 

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