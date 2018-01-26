26 января. Mossovetinfo.ru ¬– Полицейский автомобиль задел женщину, которая управляла собачьей упряжкой на востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по городу Москве.Инцидент произошел в районе Метрогородок. Старший сержант полиции, управляя служебной автомашиной, совершил касательное столкновение с гражданкой, 1954 года рождения, управлявшей собачьей упряжкой.Полицейский незамедлительно оказал пострадавшей первую помощь, вызвал медиков и сообщил о происшествии в дежурную часть.



Предположительно, причиной дорожного инцидента мог стать тот факт, что собака резко изменила направление движения. Проводится проверка.