Предположительно, причиной дорожного инцидента мог стать тот факт, что собака резко изменила направление движения. Проводится проверка.
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