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Происшествия     22.04.2019 14:57

Полиция нашла пропавшую картину Левитана

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Теги:  Полиция  картина 

22 апреля. Mossovetinfo.ru – Московская полиция нашла пропавшую квартиру Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня», сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Ранее сообщалось, что в полицию обратился директор «Научно-исследовательской независимой экспертизы имени П. М. Третьякова» Александр Чваль. По словам Чваля, картина была передана по расписке, в которой стоимость картины оценивалась в 2 миллионов 240 тысяч рублей по курсу на день передачи. После этого картина пропала. Позднее картина была выставлена в качестве лота на одном из интернет-аукционов за 2,6 миллиона рублей.

Где была обнаружена картина – не сообщается. Проводится проверка всех обстоятельств случившегося. Однако по некоторым данным речь о возбуждении уголовного дела не идет, так как вопрос относится к области гражданско-правовых отношений.


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Карта места

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Теги: 
Полиция  картина 

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