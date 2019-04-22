22 апреля. Mossovetinfo.ru – Московская полиция нашла пропавшую квартиру Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня», сообщает пресс-служба столичного управления МВД.



Ранее сообщалось, что в полицию обратился директор «Научно-исследовательской независимой экспертизы имени П. М. Третьякова» Александр Чваль. По словам Чваля, картина была передана по расписке, в которой стоимость картины оценивалась в 2 миллионов 240 тысяч рублей по курсу на день передачи. После этого картина пропала. Позднее картина была выставлена в качестве лота на одном из интернет-аукционов за 2,6 миллиона рублей.



Где была обнаружена картина – не сообщается. Проводится проверка всех обстоятельств случившегося. Однако по некоторым данным речь о возбуждении уголовного дела не идет, так как вопрос относится к области гражданско-правовых отношений.