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Происшествия     25.06.2021 18:30

Полиция пресекла продажу фиктивных справок об освобождении от вакцинации против COVID-19

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Теги:  коронавирус  полиция  МВД  COVID-19 

25 июня. Mossovetinfo.ru – Полиция пресекла в Москве деятельность группы, участники которой подозреваются в изготовлении и сбыте поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что три участника группы организовали изготовление поддельных сертификатов и занимались их продажей через интернет. Цена одной справки составляла от 4 до 5 тысяч рублей в зависимости от срока изготовления. Сейчас трое подозреваемых задержаны.

16 июня в Москве была введена обязательная вакцинация от коронавируса граждан, работающих в сфере услуг. В тот же день обязательная вакцинация некоторых категорий граждан была введена в Московской области.

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Теги: 
коронавирус  полиция  МВД  COVID-19 

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