11 марта. Mossovetinfo.ru – Московская полиция провела рейды на оптовом рынке «Спдовод» и в торговом центре «Москва», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
В ходе рейда были задержаны несколько десятков мигрантов, которые будут проверены на причастность к преступлениям и на соблюдение порядка пребывания в России.
По словам источника, рейды были плановые и проводились в порядке профилактики. Оптовый рынок и торговый центр не закрывались, в настоящее время они работают в обычном режиме.
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