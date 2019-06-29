29 июня. Mossovetinfo.ru – Полиция проверяет информацию СМИ о фальсификации в одном из домов на Краснопресненской набережной подписей для регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы. Об этом сообщили в МВД.



Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершится 5 июля, подписи в Мосгоризбирколм можно сдать до 18:00 6 июля. Выборы в Московскую городскую Думу пройдут 8 сентября.