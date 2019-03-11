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Происшествия     12.03.2019 09:45

Полиция проводит рейд на продуктовом рынке «Фуд Сити» в Москве

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Теги:  полиция  рейд  проверка 

12 марта. Mossovetinfo.ru –Полиция Москвы проводит рейд на одном из крупнейших продуктовых рынков столицы «Фуд Сити», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что территория рынка блокирована бойцами Росгвардии, внутрь никого не пускают, полицейские проводят досмотр сотрудников рынка, ведут обыски. В связи с чем проводится рейд и есть ли задержанные не сообщается.

Днем ранее аналогичные рейды были проведены на рынке «Садовод» и в торговом центре «Москва». В ходе рейдов было задержано несколько человек.


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Теги: 
полиция  рейд  проверка 

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