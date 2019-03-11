12 марта. Mossovetinfo.ru –Полиция Москвы проводит рейд на одном из крупнейших продуктовых рынков столицы «Фуд Сити», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Сообщается, что территория рынка блокирована бойцами Росгвардии, внутрь никого не пускают, полицейские проводят досмотр сотрудников рынка, ведут обыски. В связи с чем проводится рейд и есть ли задержанные не сообщается.



Днем ранее аналогичные рейды были проведены на рынке «Садовод» и в торговом центре «Москва». В ходе рейдов было задержано несколько человек.