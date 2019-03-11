Другие материалы
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Происшествия
12.03.2019, 09:45
Полиция проводит рейд на продуктовом рынке «Фуд Сити» в Москве
12 марта. Mossovetinfo.ru –Полиция Москвы проводит рейд на одном из крупнейших продуктовых рынков столицы «Фуд Сити», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сообща...
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Происшествия
11.03.2019, 14:53
Летевший из Москву в Бахрейн самолет сел в Баку из-за сообщения о бомбе на борту
11 марта. Mossovetinfo.ru – Летевший из Москвы в Бахрейн самолет экстренно приземлился в Баку из-за сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии». ...
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Происшествия
11.03.2019, 12:42
Учебная граната обнаружена в школе на юге Москвы
11 марта. Mossovetinfo.ru – Учебная граната была обнаружена в помещении школы № 2006 на юге Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города. Представители МЧС и полиц...