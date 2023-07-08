Попал в аварию, госпитализирован зарегистрированный кандидат в мэры Москвы от ЛДПР

14 июля — Mossovetinfo.ru — Вице-спикер Госдумы, депутат от ЛДПР Борис Чернышов, зарегистрированный кандидатом на пост мэра Москвы, попал в аварию возле аэропорта Шереметьево, сломал руку и госпитализирован. Об этом депутат сообщил в своем telegram-канале, сообщение писал помощник.



"Попал в ДТП, других пострадавших кроме меня нет.



Из-за старой травмы руки врачи решили перестраховаться и наложить лангету (пост пишет под диктовку мой помощник. Игорь, спасибо, что ты рядом!)



За рулем был профессиональный водитель, я говорил по телефону на заднем сидении. Даже не понял, что случилось", - сообщил Чернышов.



Пострадавший отметил, что врачи "быстро приехали и профессионально делают свое дело", а он "рассчитывает через несколько дней продолжить встречи с москвичами".



"Вынужденную паузу в несколько дней использую для доработки нашей предвыборной программы", - также сообщил Чернышов.