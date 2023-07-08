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Происшествия
14.07.2023, 12:45
Попал в аварию, госпитализирован зарегистрированный кандидат в мэры Москвы от ЛДПР
14 июля — Mossovetinfo.ru — Вице-спикер Госдумы, депутат от ЛДПР Борис Чернышов, зарегистрированный кандидатом на по...
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Происшествия
10.07.2023, 13:31
Задержаны организаторы незаконной миграции в Подмосковье более 150 граждан Украины
10 июля — Mossovetinfo.ru — В Московской области задержаны руководители частной медицинской клиники, организовавши...
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Происшествия
08.07.2023, 15:36
Два мальчика 2015 и 2017 годов рождения утонули в пожарном водоеме в подмосковной Истре
8 июля — Mossovetinfo.ru — Два мальчика 2015 и 2017 годов рождения утонули в пожарном водоеме в СНТ в деревне Зенькино г.о...