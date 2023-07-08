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Происшествия     14.07.2023 12:45

Попал в аварию, госпитализирован зарегистрированный кандидат в мэры Москвы от ЛДПР

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Теги:  выборы мэра  кандидат  авария  госпитализация  ЛДПР  Борис Чернышов 

14 июля — Mossovetinfo.ru — Вице-спикер Госдумы, депутат от ЛДПР Борис Чернышов, зарегистрированный кандидатом на пост мэра Москвы, попал в аварию возле аэропорта Шереметьево, сломал руку и госпитализирован. Об этом депутат сообщил в своем telegram-канале, сообщение писал помощник.

"Попал в ДТП, других пострадавших кроме меня нет.

Из-за старой травмы руки врачи решили перестраховаться и наложить лангету (пост пишет под диктовку мой помощник. Игорь, спасибо, что ты рядом!)

За рулем был профессиональный водитель, я говорил по телефону на заднем сидении. Даже не понял, что случилось", - сообщил Чернышов.

Пострадавший отметил, что врачи "быстро приехали и профессионально делают свое дело", а он "рассчитывает через несколько дней продолжить встречи с москвичами".

"Вынужденную паузу в несколько дней использую для доработки нашей предвыборной программы", - также сообщил Чернышов.

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Теги: 
выборы мэра  кандидат  авария  госпитализация  ЛДПР  Борис Чернышов 

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