Происшествия     23.01.2026 14:02

«Портрет преступника» в Москве составила прокуратура на основе статданных 2025 года

Теги:  Москва  прокуратура  общество  преступность  статистика  портрет преступника 

23 января — Mossovetinfo.ru — Портрет преступника на основании статистических данных по всем составам за 2025 год, составила прокуратура Москвы, о чем ведомство сообщило в своих соцсетях, мессенджерах.

Сообщается, что за 2025 год выявлено свыше 31 тысячи лиц, совершивших преступления на территории города Москвы. Из них более половины (57%) не жители столицы (18,1 тысячи). Преступления совершали преимущественно лица в возрасте от 30 до 49 лет – 16 996 (53,2%).
К уголовной ответственности в 2025 году привлекли свыше 25 тысяч мужчин, что составляет более 81% от числа всех преступников, женщины совершили более 5 тысяч преступлений.

У большинства людей, совершивших преступления, не было постоянного дохода.

У 68% преступников было среднее (общее и профессиональное) образование, у 8,3 тысячи человек (26,1%), совершивших преступления было высшее образование.

В минувшем году на 20% снизилось число преступлений, совершенных пьяными людьми, - до 3,3 тысячи случаев.

