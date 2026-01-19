23 января — Mossovetinfo.ru — Портрет преступника на основании статистических данных по всем составам за 2025 год, составила прокуратура Москвы, о чем ведомство сообщило в своих соцсетях, мессенджерах.Сообщается, что за 2025 год выявлено свыше 31 тысячи лиц, совершивших преступления на территории города Москвы. Из них более половины (57%) не жители столицы (18,1 тысячи). Преступления совершали преимущественно лица в возрасте от 30 до 49 лет – 16 996 (53,2%).К уголовной ответственности в 2025 году привлекли свыше 25 тысяч мужчин, что составляет более 81% от числа всех преступников, женщины совершили более 5 тысяч преступлений.У большинства людей, совершивших преступления, не было постоянного дохода.У 68% преступников было среднее (общее и профессиональное) образование, у 8,3 тысячи человек (26,1%), совершивших преступления было высшее образование.В минувшем году на 20% снизилось число преступлений, совершенных пьяными людьми, - до 3,3 тысячи случаев.