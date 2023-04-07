После тушения пожара в квартире жилого дома на севере Москвы обнаружены тела мужчины и женщины

14 апреля. Mossovetinfo.ru - После тушения пожара в квартире жилого дома на ул. 2-я Квессиская обнаружены тела мужчины и женщины, на месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует первый заместитель Савеловского межрайонного прокурора Хамутовский, сообщается в Telegram-канале Прокуратуры столицы.



"Предварительная причина пожара - короткое замыкание бытового электроприбора на кухне квартиры, для установления точной причины возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза", - отмечается в сообщении.



Савеловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по ее результатам процессуального решения.