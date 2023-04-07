 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     14.04.2023 08:33

После тушения пожара в квартире жилого дома на севере Москвы обнаружены тела мужчины и женщины

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  пожар  Москва  погибшие  прокуратура 

14 апреля. Mossovetinfo.ru - После тушения пожара в квартире жилого дома на ул. 2-я Квессиская обнаружены тела мужчины и женщины, на месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует первый заместитель Савеловского межрайонного прокурора Хамутовский, сообщается в Telegram-канале Прокуратуры столицы.

"Предварительная причина пожара - короткое замыкание бытового электроприбора на кухне квартиры, для установления точной причины возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза", - отмечается в сообщении.

Савеловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по ее результатам процессуального решения.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
пожар  Москва  погибшие  прокуратура 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:33 Происшествия После тушения пожара в квартире жилого дома на севере Москвы обнаружены тела мужчины и женщины

08:23 В мире Свыше 26 тыс. мигрантов погибли или пропали без вести в Средиземном море с 2014 года - ООН

08:02 Мнения Президент Кубы возложил на США ответственность за украинский кризис

14:08 Происшествия Генпрокуратурой России инициирована проверка визуальных материалов, содержащих, предположительно, сцены убийства якобы украинского военнослужащего

09:23 Мнения Разведка США ожидает роста рисков смены руководства в Киеве от затягивания конфликта - WP

Актуальные материалы

14:58 Город (Москва и область) Работа общественного транспорта в Москве будет продлена в пасхальную ночь

09:39 Город (Москва и область) Москвичи могут "переобувать" автомобили уже в эти выходные

12:05 Общество Глава СПЧ предложил закрыть Википедию после создания альтернативы

08:26 Мнения Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства - Володин

08:49 Город (Москва и область) Горячую линию 117 и проекты для желающих пойти на военную службу по контракту открыло Правительство Москвы

08:47 Мнения Украина вряд ли сможет в 2023 году вытеснить российские войска - генерал Милли

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru