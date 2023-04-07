Другие материалы
-
Происшествия
14.04.2023, 08:33
После тушения пожара в квартире жилого дома на севере Москвы обнаружены тела мужчины и женщины
14 апреля. Mossovetinfo.ru - После тушения пожара в квартире жилого дома на ул. 2-я Квессиская обнаружены тела мужчины и...
-
Происшествия
13.04.2023, 14:08
Генпрокуратурой России инициирована проверка визуальных материалов, содержащих, предположительно, сцены убийства якобы украинского военнослужащего
13 апреля. Mossovetinfo.ru - Генеральной прокуратурой Российской Федерации в ходе мониторинга сети «Интернет» обнару...
-
Происшествия
07.04.2023, 21:12
Завершено расследование уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Москвы
7 апреля. Mossovetinfo.ru - Завершено расследование по уголовному делу в отношении судьи Арбитражного суда города Мо...