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Происшествия     24.03.2021 09:09

После утечки данных москвичей, переболевших COVID-19, возбуждено уголовное дело

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Теги:  утечка данных  уголовное дело 

24 марта. Mossovetinfo.ru — Уголовное дело возбуждено после массовой утечки данных москвичей, переболевших коронавирусом, сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн со ссылкой на ответ главы столичного ГУМВД Олега Баранова.

Как сообщил Баранов в ответе на депутатский запрос Хинштейна, уголовное дело возбуждено по статье «Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ».

Ранее стало известно, что в интернет попали данные 300 тысяч москвичей, переболевших коронавирусом. В открытый доступ попала информация о именах и фамилиях переболевших, адреса их регистрации и проживания, а также вся информация о течении болезни и заборах анализов.

Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко подтвердил утечку данных о москвичах, переболевших коронавирусом. При этом, по словам Лысенко, утечка произошла в результате того, что сотрудники, занимавшиеся обработкой данных, передали файлы третьим лицам.

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Теги: 
утечка данных  уголовное дело 

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