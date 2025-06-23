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Происшествия     30.06.2025 16:59

Посол Азербайджана вызван в МИД РФ в связи с незаконным задержанием журналистов России в Баку

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Теги:  журналисты  задержание  Азербайджан  Баку  Sputnik  МИД  посольство 

30 июня — Mossovetinfo.ru — Посол Азербайджана Рахман Мустафаев вызван в МИД РФ в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов. Об этом ТАСС сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«В связи недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий, в МИД вызван посол Азербайджанской Республики», - указали в министерстве.

Ранее в беседе с ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность тем, что на протяжении нескольких часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами - гражданами России. Она отметила, что сотрудников консульского отдела посольства РФ до журналистов не допускают, при этом сведений о причинах таких действий также не дают.

Постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере и Союз журналистов России следят за ситуацией вокруг редакции Sputnik Азербайджан в Баку, сообщили в Telegram-канале Совета.

Сегодня, 30 июня, в Заявлении МИД России в связи с ответными мерами на рестрикции ЕС в отношении российских изданий и информканалов сообщено, что Россия ограничивает доступ на своей территории к веб-ресурсам 15 европейских СМИ, участвующих в распространении недостоверной информации, сообщается.

6 февраля Азербайджан прекратил деятельность в стране Россотрудничества.

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Теги: 
журналисты  задержание  Азербайджан  Баку  Sputnik  МИД  посольство 

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