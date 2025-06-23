Другие материалы
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Происшествия
30.06.2025, 16:59
Посол Азербайджана вызван в МИД РФ в связи с незаконным задержанием журналистов России в Баку
30 июня — Mossovetinfo.ru — Посол Азербайджана Рахман Мустафаев вызван в МИД РФ в связи с недружественными действиям...
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Происшествия
25.06.2025, 09:52
Задержана курьер мошенников, заставивших москвича продать квартиру и перевести им 14,7 млн руб.
25 июня — Mossovetinfo.ru — Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по району Митино задержана 20-летняя гр...
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Происшествия
23.06.2025, 15:32
Лев разорвал трахею главе сафари-парка Тайган в Крыму
23 июня — Mossovetinfo.ru — Лев разорвал главе парка Тайган Олегу Зубкову трахею, врачи три часа боролись за его жизн...