30 апреля. Mossovetinfo.ru – Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии Игоря Подпорина, который в Третьяковской галерее повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван».



Инцидент произошел в мае 2018 года. Перед закрытием галереи Подпорин ворвался в зал, где висела картина и нанес по ней несколько ударов металлической стойкой ограждения. В результате картина была повреждена, холст был порван в трех местах, пострадала также авторская рама картины.



Подпорин заявил, что, по его мнению, Иван Грозный причислен к лику святых, а картина является исторически недостоверной и не представляет культурной ценности.



В результате суд признал Подпорина виновным в «уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, совершенным в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ». Время, проведенное в СИЗО Подпорину зачтут из расчета один день в СИХО – полтора дня в колонии.



Представители Третьяковской галереи намерены подать гражданский иску к Подпорину после того, как эксперты оценят полную стоимость реставрации картины.