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Происшествия     06.07.2023 21:45

Пожар на кровле здания, в котором расположены рестораны "Турандот" и "Кафе Пушкинъ", потушен

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Теги:  пожар  Тверской бульвар  д. 26  Москва  ресторан Пушкин  Турандот  МЧС 

6 июля — Mossovetinfo.ru — Пожар на площади более 100 кв. м в центре Москвы в здании ресторана «Кафе Пушкинъ» на Тверском бульваре, , д. 26, - ликвидирован.

"Принятыми мерами в 20:43 загорание было полностью ликвидировано", - говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 19:56.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение на крыше трехэтажного административного здания", - отмечается в сообщении.

По данным экстренных служб, пожар на кровле здания, в котором расположены рестораны "Турандот" и "Кафе Пушкинъ", потушен, пострадавших нет.

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Карта места

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Теги: 
пожар  Тверской бульвар  д. 26  Москва  ресторан Пушкин  Турандот  МЧС 

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