Пожар на кровле здания, в котором расположены рестораны "Турандот" и "Кафе Пушкинъ", потушен

6 июля — Mossovetinfo.ru — Пожар на площади более 100 кв. м в центре Москвы в здании ресторана «Кафе Пушкинъ» на Тверском бульваре, , д. 26, - ликвидирован.



"Принятыми мерами в 20:43 загорание было полностью ликвидировано", - говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Москве.



Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 19:56.



"По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение на крыше трехэтажного административного здания", - отмечается в сообщении.



По данным экстренных служб, пожар на кровле здания, в котором расположены рестораны "Турандот" и "Кафе Пушкинъ", потушен, пострадавших нет.