2 ноября. Mossovetinfo.ru – Пожарные потушили пожар на складе газовых баллонов на улице Газопровод, на юге Москвы, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.



Пожар происходил на площади в 300 квадратных метров. В ходе пожара здание обрушилось. Сведений о пострадавших не поступало.