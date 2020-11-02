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Происшествия     02.11.2020 16:45

Пожар на складе газовых баллонов в Москве ликвидирован

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Теги:  пожар  МЧС 

2 ноября. Mossovetinfo.ru – Пожарные потушили пожар на складе газовых баллонов на улице Газопровод, на юге Москвы, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.

Пожар происходил на площади в 300 квадратных метров. В ходе пожара здание обрушилось. Сведений о пострадавших не поступало.


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Теги: 
пожар  МЧС 

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