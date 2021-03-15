 
Актуальные темы: коронавирус
Происшествия     15.03.2021 19:07

Пожар произошел на пятиэтажной парковке в центре Москвы

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  пожар 

15 марта. Mossovetinfo.ru – Пожар произошел на парковке в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Сообщается, что загорелась пятиэтажная парковка на улице Подвойского. С третьего и четвертого этажей парковки идет густой черный дым.

По данным источника, в результате пожара пострадали два человека. Площадь пожара устанавливается.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
пожар 

Возврат к списку

Лента новостей

19:07 Происшествия Пожар произошел на пятиэтажной парковке в центре Москвы

18:51 Мнения Ученые рассказали, когда в Москву придёт глобальное потепление

18:27 Город (Москва и область) Станции БКЛ «Мневники» и «Карамышевская» подготовят к открытию до конца марта

17:39 Происшествия Сбой в движении электричек произошел на МЦД-2 вечером 15 марта

17:07 Мнения Минздрав: коронавирус может запускать процесс старения организма

Актуальные материалы

08:37 Общество Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной за 70 лет

11:08 Власть Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям

09:52 Общество Беспрецедентные сносы в Немецкой слободе - расследование «Архнадзора»

12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году

22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы

15:44 Город (Москва и область) Собянин отменил домашний режим для москвичей старше 65 лет

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru