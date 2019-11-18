Другие материалы
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Происшествия
18.11.2019, 11:43
Пожар в автосервисе на северо-западе Москвы потушен
18 ноября. Mossovetinfo.ru – Сильный пожар который произошел в автосервисе в районе Строгино потушен, сообщается на официальном сайте столичного управления МЧС. Площадь пожара составила 600 ...
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Происшествия
18.11.2019, 10:55
В Строгине горит автосервис, площадь пожара составляет 600 квадратных метров
18 ноября. Mossovetinfo.ru – Сильный пожар произошел на северо-западе Москвы в районе Строгино, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС. Сообщается, что горит складское по...
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Происшествия
18.11.2019, 10:01
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Подмосковье
18 ноября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ ликвидировали в Подмосковье крупную лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщается на официальном сайте ведомства. Лаборатория бы...