18 ноября. Mossovetinfo.ru – Сильный пожар который произошел в автосервисе в районе Строгино потушен, сообщается на официальном сайте столичного управления МЧС.



Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Усилиями пожарных предотвращено возгорание соседних зданий.



В тушении пожара было задействовано 60 человек личного состава и 22 единицы техники. Пожар был ликвидирован в течение полутора часов. Сведений о пострадавших не поступало.