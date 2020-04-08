8 апреля. Mossovetinfo.ru – Пожар в доме престарелых на западе Москвы (3-я Мякининская ул., д. 12) ликвидирован. Об этом сообщает МЧС. По последним официальным данным, спасено 13 человек. Ранее сообщалось, что загорание произошло на -1 этаже.

По данным РИА Новости, как минимум один человек погиб.