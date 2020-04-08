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Происшествия     08.04.2020 22:26

Пожар в доме престарелых на западе Москвы ликвидирован

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Теги:  пожар 

8 апреля. Mossovetinfo.ru – Пожар в доме престарелых на западе Москвы (3-я Мякининская ул., д. 12) ликвидирован. Об этом сообщает МЧС. По последним официальным данным, спасено 13 человек. Ранее сообщалось, что загорание произошло на -1 этаже.

По данным РИА Новости, как минимум один человек погиб.



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Теги: 
пожар 

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