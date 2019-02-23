23 февраля. Mossovetinfo.ru – Пожар, который произошел утром 23 февраля в пристройке к зданию Московской государственной консерватории, потушили. Об этом сообщает МЧС.



Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.