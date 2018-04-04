4 апреля. Mossovetinfo.ru – Пожарная безопасность нарушена в 50 процентах проверенных торговых центрах Москвы и области. Об этом сообщил член общественного совета при ГУ МЧС Москвы Никита Янковой.



«Мы с нашим общественным советом проверяли торговые центры, в том числе и крупные. Из нарушений были обнаружены нефункционирующие датчики пожарной сигнализации», — сказал Янковой, которого цитирует РИА Новости.



По его словам, большое количество нарушений было обнаружено в ТЦ «Принц плаза» в Теплом стане.



Проверки в торговых центрах по всей России начались после пожара в ТРЦ в Кемерово 25 марта, где погибли 64 человека.



В среду, 4 апреля, в торговом центре «Персей для детей» на Малой Семеновской улице в Москве днем в среду произошел пожар, в результате которого погиб человек.