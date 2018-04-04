Другие материалы
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Происшествия
04.04.2018, 16:42
Пожарная безопасность нарушена в 50% ТЦ Москвы и Подмосковья
4 апреля. Mossovetinfo.ru – Пожарная безопасность нарушена в 50 процентах проверенных торговых центрах Москвы и области. Об этом сообщил член общественного совета при ГУ МЧС Москвы Никита Янковой....
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Происшествия
04.04.2018, 15:06
Пожар в ТЦ «Персей для детей» в Москве: что известно
4 апреля. Mossovetinfo.ru – В торговом центре «Персей для детей» на Малой Семеновской улице в Москве днем в среду произошел пожар, в результате которого погиб человек и пострадали пожарные. С...
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Происшествия
04.04.2018, 14:51
МЧС: при пожаре в ТЦ в Москве пострадали 6 спасателей, один из них - в тяжелом состоянии
4 апреля. Mossovetinfo.ru – Один из шести пожарных, которые пострадали при тушении пожара в ТЦ в Москве, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Москве...