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Происшествия     16.12.2023 16:10

Председатель СК России поручил представить доклад о противоправных действиях на рынке "Садовод"

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Теги:  рынок  Садовод  СК России  проверка  доклад  противоправные действия  задержания  полиция 

16 декабря — Mossovetinfo.ru — Председателем СК России дано поручение представить доклад о расследовании противоправных действий в отношении сотрудников полиции на объекте торговли в Москве, сообщает пресс-служба СКР.

По информации следственных органов в Москве после конфликта на «Садоводе» задержали 80 человек. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по двум статьям в отношении уроженца Таджикистана, который применил физическую силу против сотрудника полиции на московском рынке «Садовод». В ходе массового конфликта на рынке были задержаны 80 человек. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Полиция Москвы днем в субботу распространила следующее официальное сообщение:

"Предварительно установлено, что 15 декабря при проверке документов у водителя автомобиля на ул. Верхние поля, последний не подчинился законным требованиям сотрудника полиции и попытался скрыться, при этом причинив телесные повреждения стражу порядка.

В ходе задержания правонарушителя, у последнего произошел предположительно эпилептический припадок. Полицейским ему была оказана доврачебная помощь и вызван наряд скорой помощи, которым данный гражданин был доставлен в медицинское учреждение. После оказания помощи он был отпущен в сопровождении правоохранителей.

Стоит отметить, что в момент оказания помощи задержанному, к сотрудникам полиции подошла группа агрессивно настроенных граждан (более 80 человек), которая попыталась оттеснить их от пострадавшего мужчины, в том числе повредив служебный автомобиль.

Прибывшими дополнительными нарядами полиции в ходе комплекса мероприятий противоправные действия граждан были пресечены.

Сотрудниками полиции в ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий были задержаны и доставлены в территориальные отделы 82 гражданина, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях (ст. 20. 1 «Мелкое хулиганство», ст. 18. 8 «Нарушение миграционного законодательства» КоАП РФ), проверяется причастность данных лиц к совершению преступления. Сотрудник полиции в мед. учреждение не обращался, продолжил несение службы.

Органами следствия в отношении 21-летнего иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ, он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и возможных соучастников противоправного деяния".

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Теги: 
рынок  Садовод  СК России  проверка  доклад  противоправные действия  задержания  полиция 

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