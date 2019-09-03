3 сентября. Mossovetinfo.ru – Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении пяти участников акции в Москве 27 июля, сообщается на официальном сайте СК РФ.



Уголовное преследование прекращено в отношении Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Следователи пришли к выводу об отсутствии состава преступления в действиях указанных лиц, избранные в их отношении меры пресечения отменены.



Вместе с тем, в связи с тем, что в действиях указанных лиц усматриваются признаки административного правонарушения, материалы дела направлены в МВД РФ.



Также сообщается, что расследование уголовного дела в отношении ряда других лиц продолжается.



Несанкционированная акция прошла в Москве 27 июля. По данным МВД, в акции приняли участие 3,5 тысячи человек, более тысячи человек было задержано. Участники акции требовали допустить к выборам в Мосгордуму кандидатов от оппозиции, которым было отказано в регистрации.



Следственный комитет возбудил по итогам акции уголовные дела по статьям «массовые беспорядки» и «применение насилия в отношении представителя власти».