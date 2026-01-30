Другие материалы
-
Происшествия
05.02.2026, 14:03
Пресечена противоправная деятельность иностранных граждан, причастных к незаконной миграции
5 февраля — Mossovetinfo.ru — УФСБ России по городу Москве и Московской области пресечена противоправная деятельно...
-
Происшествия
03.02.2026, 23:44
Пресечена деятельность преступной группы из числа сотрудников администрации Сергиева Посада - УФСБ
3 февраля — Mossovetinfo.ru — УФСБ России по городу Москве и Московской области (далее – Управление) во взаимодейств...
-
Происшествия
30.01.2026, 13:01
В суд направлено дело о хищении при долевом строительстве более 2,5 млрд рублей
30 января — Mossovetinfo.ru — Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексе...