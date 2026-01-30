 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     05.02.2026 14:03

Пресечена противоправная деятельность иностранных граждан, причастных к незаконной миграции

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  миграция  незаконная миграция  документы  подделка  паспорта  УФСБ 

5 февраля — Mossovetinfo.ru — УФСБ России по городу Москве и Московской области пресечена противоправная деятельность группы лиц, которые за денежное вознаграждение осуществляли изготовление фиктивных документов миграционного учета иностранным гражданам на территории Московского региона. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ (Управления).

Установлено, что два брата, 1990 и 1996 года рождения – граждане одной из среднеазиатской республик – изготавливали свидетельства о временной регистрации, миграционные карты с проставленными отметками о въезде в Российскую Федерацию, патенты, дактокарты, фиктивные паспорта российских граждан, а также проставляли штампы о пересечении границы Российской Федерации в паспортах иностранных граждан.

На основании представленных материалов оперативно-разыскной деятельности ГУ МВД России по г. Москве в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции в составе организованной группы). Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительными органами проводятся оперативные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершения преступления.

В декабре 2025 года сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области сообщала, что незаконно легализовавшие в РФ 53 197 иностранцев члены преступной группы были задержаны.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
миграция  незаконная миграция  документы  подделка  паспорта  УФСБ 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

14:03 Происшествия Пресечена противоправная деятельность иностранных граждан, причастных к незаконной миграции

13:42 Другое Курс биткоина потерял 8% за сутки, падая до $70 тыс.

08:40 В мире Лавров: Россия не навязывается в помощники США, Израилю или Ирану

15:38 В мире Путин и Си Цзиньпин по видеоконференции обсудили новый грандиозный план развития двусторонних отношений

23:44 Происшествия Пресечена деятельность преступной группы из числа сотрудников администрации Сергиева Посада - УФСБ

Актуальные материалы

21:35 Другое США вводят пошлины против 8 стран Северной Европы из-за Гренландии

15:25 Общество Здоровья, счастья и любви в 2026 году пожелал Путин россиянам

19:51 В мире Трамп «шокирован и возмущен» атакой БПЛА ВСУ на резиденцию Путина – Ушаков

10:40 В мире Встреча Трампа и Зеленского во Флориде не принесла прогресса

08:32 Город (Москва и область) 430 инструкций mos.ru помогут спланировать новогодние выходные

15:08 В мире Путин заявил о готовности к «непростым решениям», компромиссам по мирному плану Трампа, США

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru