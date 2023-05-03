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Происшествия     04.05.2023 22:08

При падении лифта в Москве пострадал 16-летний подросток - прокуратура

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Теги:  лифт  жилье  падение  подросток  госпитализация. прокуратура. надзор 

4 мая, Mossovetinfo.ru - В ЖК на ул. Верхние поля в результате падения лифта и последующего срабатывания стопоров пострадал и госпитализирован 16-летний подросток, находившийся в момент инцидента в лифте, сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

"По предварительной информации, ТСЖ заключен договор на обслуживание лифтового оборудования с частной компанией", - отмечается в сообщении.

В ходе надзорных мероприятий устанавливаются обстоятельства произошедшего, оценивается безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

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Теги: 
лифт  жилье  падение  подросток  госпитализация. прокуратура. надзор 

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