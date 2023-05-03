При падении лифта в Москве пострадал 16-летний подросток - прокуратура

4 мая, Mossovetinfo.ru - В ЖК на ул. Верхние поля в результате падения лифта и последующего срабатывания стопоров пострадал и госпитализирован 16-летний подросток, находившийся в момент инцидента в лифте, сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.



"По предварительной информации, ТСЖ заключен договор на обслуживание лифтового оборудования с частной компанией", - отмечается в сообщении.



В ходе надзорных мероприятий устанавливаются обстоятельства произошедшего, оценивается безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.