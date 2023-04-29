При стрельбе в школе в Белграде убиты 9, ранены 7 человек - МВД Сербии

3 мая, Mossovetinfo.ru - 9 человек убиты и еще 7 ранены утром в районе Врачар в школе в центре в Белграда, сообщило МВД Сербии. Задержан 14-летний подростк, который в среду в школе применил отцовский пистолет.



При стрельбе убито восемь детей и охранник, а шестеро детей и учитель ранены и помещены в центр скорой помощи и детскую больницу, - сообщила пресс-служба МВД.



Семиклассник, который совершил нападение, предположительно, был под действием наркотиков. По данным сербских СМИ, он вошел в класс, где шел урок истории, и расстрелял пять обойм.