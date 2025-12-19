Другие материалы
-
Происшествия
24.12.2025, 10:32
При взрыве на юге Москвы погибли двое сотрудников ДПС и проверяемое лицо
24 декабря — Mossovetinfo.ru — В ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой двое сотрудников ДПС увидели подозрительное л...
-
Происшествия
22.12.2025, 19:16
Гибель начальника управления Генштаба ВС РФ Сарварова является страшным убийством - Песков
22 декабря — Mossovetinfo.ru — Гибель начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенан...
-
Происшествия
19.12.2025, 22:27
Три человека погибли в результате массового отравления людей в подмосковном пансионате, - СК.
19 декабря — Mossovetinfo.ru — Три человека погибли в результате массового отравления людей в подмосковном пансиона...