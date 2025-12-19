 
Происшествия     24.12.2025 10:32

При взрыве на юге Москвы погибли двое сотрудников ДПС и проверяемое лицо

24 декабря — Mossovetinfo.ru — В ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо около служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли. Об этом сообщает Прокуратура, которая контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту инцидента на ул. Елецкой.

В МВД пообещали оказать помощь семьям погибших при взрыве в Москве сотрудников.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России заявили, что вся необходимая помощь будет оказана семьям погибших на Елецкой улице в Москве сотрудников полиции.
«Руководство и личный состав Главного управления МВД России по Москве выражают искренние соболезнования семьям инспекторов», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что в результате взрыва погибли инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу ГУ МВД России по Москве лейтенант полиции Илья Климанов и лейтенант полиции Максим Горбунов.

По предварительным сведениям, самодельное взрывное устройство было закреплено под днищем служебного автомобиля ДПС со стороны пассажирского сиденья рядом с водителем.

Ряд СМИ отмечают, что инцидент произошел в нескольких сотнях метров от места, где накануне взорвали автомобиль начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.

Карта места

