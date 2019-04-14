14 апреля. Mossovetinfo.ru – Причиной пожара в парке «Лосиный остров» под Балашихой мог стать поджог. Об этом сообщил директор национального парка Игорь Сарафанов,



«На территории парка проводились работы по очистке от сухостоя и деревьев, уничтоженных короедом-типографом в 2018 году. Умершие деревья были распилены и складированы вдоль дороги, подготовлены к вывозу. Очевидно, древесину облили горючей жидкостью и подожгли», - сказал Сарафанов, которого цитирует Минприроды.



Пожар в парке «Лосиный остров» произошел вечером в субботу, 13 апреля. Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. Пожар потушили утром в воскресенье, пострадавших нет. Вредных веществ в воздухе не обнаружено.