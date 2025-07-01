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Происшествия     11.07.2025 19:38

Приговор бывшим сотрудникам военного представительства Минобороны России, причастным к хищению продукции военного назначения вступил в силу - УФСБ

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Теги:  НПП Исток  военное представительство Минобороны  сотрудники  изделия  радиолокационные станции  ЗРК  хищение  УФСБ  суд  приговор 

11 июля — Mossovetinfo.ru — 10 июля 2025 года вступил в законную силу приговор в отношении бывших сотрудников военного представительства Минобороны России Техана А.И. и Сиюхова Т.Ш., причастных к хищению продукции военного назначения. Апелляционным определением 2-го Западного окружного военного суда приговор в части наказания оставлен без изменений, апелляционная жалоба осужденных и их адвокатов - без удовлетворения, - сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Ранее Реутовский военный гарнизонный суд вынес приговор бывшему начальнику военного представительства Минобороны России, аккредитованного при АО «НПП «Исток» имени А.И. Шокина», Тёхану А.И., 1968 г.р., и его заместителю Сиюхову Т.Ш.,1980 г.р., причастным к хищению продукции военного назначения в особо крупном размере и назначил каждому наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тысяч рублей и лишением воинских званий.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Тёхан А.И. и Сиюхов Т.Ш., в период с 2012 по 2021 год организовали вывоз с территории предприятия и последующую продажу более 200 изделий, используемых для производства радиолокационных станций зенитных ракетных комплексов.

Отмечается, что осужденные задействовали находящихся у них в подчинении вольнонаемного сотрудника военного представительства, начальника лаборатории, водителя предприятия и генерального директора коммерческой фирмы, отвечающей за сбыт украденной продукции.

Начальник лаборатории предприятия по указанию Тёхана А.И. умышленно готовила подложную техническую документацию о неисправном состоянии пригодных к эксплуатации изделий, на основании чего данная продукция была отнесена к бракованной и подлежала уничтожению.

После нанесения заводской маркировки и изготовления фиктивной документации производителя сообщники беспрепятственно вывозили изделия с территории завода и передавали их лицам, обеспечивающим их последующую реализацию.

В сентябре 2021 года при попытке хищения очередной партии продукции военного назначения члены преступной группы задержаны сотрудниками Управления.

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Теги: 
НПП Исток  военное представительство Минобороны  сотрудники  изделия  радиолокационные станции  ЗРК  хищение  УФСБ  суд  приговор 

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