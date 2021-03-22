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Происшествия     22.03.2021 14:39

Пригожин просит возбудить дело в отношении президента США за попытку его похищения

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Теги:  Пригожин  розыск  похищение  СК  США  Байден  ФБР  Минюст 

22 марта. Mossovetinfo.ru - Пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину, распространила информацию о том, что 22 марта, Евгений Викторович Пригожин обратился в Следственный Комитет Российской Федерации с заявлением о попытке похищения его гражданами США в составе организованной преступной группы. В информации обнародована копия заявления, направленного в СК РФ (см. копии заявления также в прикрепленных файлах).

В заявлении Е.Пригожина в СКР отмечается, что действия группы лиц из руководства США, и заявление ФБР, объявившего вознаграждение за информацию о нем, преследуют цель похитить Пригожина.

«Фактически органы государственной власти США (иностранного государства), объявив вознаграждение за содействие в моем задержании, преследуют цель похитить меня», — указал Пригожин в заявлении в СК.
В заявлении указывается, что, действия директора ФБР Кристофера Рэйя согласованы с президентом США Джо Байденом, директором ЦРУ Уильямом Бернсом и министром юстиции США Мерриком Гарландом. Пригожин просит СК возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), п. «а» ч. 3 ст. 126 (похищение человека, организованное преступной группой), п. «в» ч. 3 ст. 127.1 (торговля людьми) в отношении лиц, причастных, по мнению Пригожина, к организации его похищения.

Напомним, что в марте 2020 года Суд округа Колумбия, после ходатайства американской прокуратуры, постановил закрыть дело в отношении российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», обвинявшейся во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

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Теги: 
Пригожин  розыск  похищение  СК  США  Байден  ФБР  Минюст 

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