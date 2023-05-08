Присяжные США признали Трампа виновным по делу о сексуальном насилии над писательницей Э. Джин Кэрролл

9 мая. Mossovetinfo.ru - Присяжные США признали писательницу Э. Джин Кэрролл подвергшейся сексуальному насилию со стороны Трампа, - сообщает REUTERS.



Дональд Трамп в 1990-х годах сексуально надругался над журналисткой журнала Э. Джин Кэрролл, а затем оклеветал ее, назвав лжецом, решили присяжные во вторник. Чтобы признать его виновным, присяжные в составе шести мужчин и трех женщин должны были вынести единогласный вердикт.



Присяжные пришли к выводу, что Трамп домогался Кэрролл весной 1996 года, однако не совершал изнасилования, в котором та первоначально обвинила политика.



79-летняя Кэрролл дала показания в ходе гражданского процесса о том, что 76-летний Трамп изнасиловал ее в примерочной универмага Bergdorf Goodman на Манхэттене в 1995 или 1996 годах, а затем нанес ущерб ее репутации, написав в октябре 2022 года в своем посте на социальной платформе Truth, что ее заявления были "полной аферой". "розыгрыш" и "ложь".



Трампу судом предписано выплатить компенсацию $2 млн. Джин Кэрролл в рамках урегулирования иска о попытке изнасилования - сообщает CNN. Также Трампа обязали выплатить еще $3 млн. за клевету в отношении истицы и ущерб ее репутации.



По мнению ряда экспертов, решение суда не отразится на отношении избирателей к Трампу. "Люди, настроенные против Трампа, останутся такими же, основные избиратели, выступающие за Трампа, не изменятся, а те, кто настроен неоднозначно, я просто не думаю, что будут тронуты подобными вещами", - сказал Чарли Джероу, стратег-республиканец из Пенсильвании (передает REUTERS).



Бывший президент США Дональд Трамп, объявивший о выдвижении на предстоящих выборах президента в 2024 году, назвал позором и величайшей охотой на ведьм вердикт по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл.