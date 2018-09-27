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Происшествия     27.09.2018 14:07

Продюсер обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних в Москве

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Теги:  СК РФ  изнасилование  несовершеннолетние  задержание 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Продюсер московского цирка «Пилигрим» обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних в Москве, сообщается на официальном сайте московского управления СК РФ.

40-летний мужчина обвиняется в том, что в 2010 и в 2014 году в московских квартирах, подозреваемый воспользовался беспомощным состоянием ранее знакомых ему девочек 2002 и 2003 года рождения совершил в их отношении насильственные действия сексуального характера.

Уголовное дело было возбуждено после обращения матерей пострадавших в правоохранительные органы. Подозреваемый был задержан, следствие просит суд арестовать его до суда. Проверяется причастность мужчины к аналогичным преступлениям в Москве и других регионах России.


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Теги: 
СК РФ  изнасилование  несовершеннолетние  задержание 

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