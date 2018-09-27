27 сентября. Mossovetinfo.ru – Продюсер московского цирка «Пилигрим» обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних в Москве, сообщается на официальном сайте московского управления СК РФ.
40-летний мужчина обвиняется в том, что в 2010 и в 2014 году в московских квартирах, подозреваемый воспользовался беспомощным состоянием ранее знакомых ему девочек 2002 и 2003 года рождения совершил в их отношении насильственные действия сексуального характера.
Уголовное дело было возбуждено после обращения матерей пострадавших в правоохранительные органы. Подозреваемый был задержан, следствие просит суд арестовать его до суда. Проверяется причастность мужчины к аналогичным преступлениям в Москве и других регионах России.
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