4 марта. Mossovetinfo.ru – Прокуратурой Москвы инициировано возбуждение 10 уголовных дел по фактам самовольного строительства, сообщается на официальном сайте ведомства.



Уголовные дела были возбуждены по результатам проверок, проведенных прокуратурой в разных городских округах, после обращения правительства Москвы о нецелевом использовании земельных участков, находящихся в городской собственности. Проверки установили наличие грубых нарушений закона о градостроительной политике и землепользовании, были установлены факты самовольного возведения незаконных построек.



Среди выявленных самостроев – незаконный хостел в Пресненском районе, торговый павильон на севере Москвы, двухэтажное нежилое помещение в районе Теплый Стан и другие объекты.



Общая площадь выявленных самостроев, по фактам возведения которых возбуждены уголовные дела, составляет более 4 тысяч квадратных метров. Городу нанесен ущерб в миллионы рублей, а отсутствие разрешительной документации на строительство подвергает опасности жизнь граждан, находящихся в незаконных постройках.



Расследование уголовных дел по выявленным фактам и ликвидация объектов самостроя поставлены московской прокуратурой на контроль.