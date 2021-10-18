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Происшествия     18.10.2021 17:04

Прокуратура опубликовала статистику преступлений в Москве за 9 месяцев 2021 года

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Теги:  прокуратура 

18 октября. Mossovetinfo.ru - Прокуратура опубликовала в своем официальном Telegram-канале статистику преступлений в Москве за девять месяцев 2021 года. Их число составило 107199, что на 2,4 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидерами по количеству зафиксированных правонарушений стали ЦАО (15464), ВАО (13457) и ЮВАО (11125). Также в пятерку вошли ЮАО (10460) и СВАО (10587). В ЮЗАО было совершено 9761 преступление, в ЗАО — 9506, в САО — 9411, а в СЗАО — 9209. В ТиНАО зафиксировано 4567 правонарушений, в ЗелАО — 2568.

37296 преступлений произошло в общественных местах, 21908 из них на улицах. Подавляющее большинство совершили мужчины в возрасте от 30 до 49 лет без постоянного источника дохода.

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Карта места

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Теги: 
прокуратура 

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