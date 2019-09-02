19:28 Происшествия Прокуратура попросила 6 лет колонии для мужчины, который призывал к насилию в отношении детей правоохранителей
17:52 Происшествия Трое детей спасены в ходе тушения пожара в центре Москвы
16:26 Общество Суд в Москве отказался лишать родительских прав еще одну семью, пришедшую с ребенком на акцию оппозиции
15:16 Город (Москва и область) В московских школах открылось 35 IT-классов
14:26 Город (Москва и область) Первая неделя сентября в Москве будет по-летнему теплой
19:28 Происшествия Прокуратура попросила 6 лет колонии для мужчины, который призывал к насилию в отношении детей правоохранителей
10:40 Город (Москва и область) Москва полностью готова к отопительному сезону - власти
10:32 Общество Где в Москве бесплатно сделать прививку от гриппа
09:17 Город (Москва и область) Участок Филевской линии метро закрыт до 2 сентября
08:16 Город (Москва и область) Впервые в Москве при детской больнице будет дежурить авиабригада