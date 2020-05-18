18 мая. Mossovetinfo.ru – Прокуратуры Москвы начала проверку после появившихся в СМИ сообщений об утечке данных граждан, оштрафованных за нарушение режима самоизоляции в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Людмилу Нефедову.



Прокуратура проведет проверку по поводу исполнения ответственными лицами федерального закона о персональных данных.



Ранее стало известно, что паспортные данные граждан, оштрафованных в Москве за нарушение режима самоизоляции, оказались доступны для подбора на сайтах оплаты штрафов.