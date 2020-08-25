25 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве 16-лнтний подросток погиб а результате падения с крыши многоэтажного дома, сообщает прокуратура Москвы.



По имеющейся информации, 25 августа двое несовершеннолетних в сопровождении взрослого проникли на крышу дома на проспекте Вернадского. С собой у них были спиртные напитки. Около 6 утра один из подростков упал с высоты 16 этажа и от полученных травм скончался.



Прокуратура проводит проверку по данному факту. Будет дана оценка работе управляющей компании, в том числе в отношении контроля за доступом на кровлю многоквартирного дома, а также соблюдение законодательства в отношении несовершеннолетних, в том числе органов системы профилактики.



По результатам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.