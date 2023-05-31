1 июня — Mossovetinfo.ru — Ногинская городская прокуратура контролирует установление причин пожара на территории автостоянки в Ногинске в результате которого повреждены 37 маршрутных транспортных средств (маршруток - ред.) — поджог рассматривают как вероятную причину пожара.Пожар начался в ночь на 1 июня около 4:00, "по предварительной информации, причиной возгорания мог стать поджог, для установления точной причины пожара будет назначена пожарно-техническая экспертиза", — сообщает прокуратура.