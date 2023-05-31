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Происшествия     01.06.2023 17:02

Прокуратура: вероятно поджог повредил ночью 37 маршруток на автостоянке в Ногинске

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Теги:  Московская область  пожар  транспорт  маршрутки  повреждение  поджог  прокуратура  экспертиза 

1 июня — Mossovetinfo.ru — Ногинская городская прокуратура контролирует установление причин пожара на территории автостоянки в Ногинске в результате которого повреждены 37 маршрутных транспортных средств (маршруток - ред.) — поджог рассматривают как вероятную причину пожара.

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Пожар начался в ночь на 1 июня около 4:00, "по предварительной информации, причиной возгорания мог стать поджог, для установления точной причины пожара будет назначена пожарно-техническая экспертиза", — сообщает прокуратура.


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Теги: 
Московская область  пожар  транспорт  маршрутки  повреждение  поджог  прокуратура  экспертиза 

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