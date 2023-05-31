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Происшествия
01.06.2023, 17:02
Прокуратура: вероятно поджог повредил ночью 37 маршруток на автостоянке в Ногинске
1 июня — Mossovetinfo.ru — Ногинская городская прокуратура контролирует установление причин пожара на территории а...
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Происшествия
01.06.2023, 16:46
Осужден за взятку руководитель теруправления Московской области — следком
1 июня — Mossovetinfo.ru — В Московской области бывший руководитель территориального управления Росимущества Моск...
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Происшествия
31.05.2023, 14:16
Вступил в силу приговор в отношении руководителя отделения «Почта России», организовавшего контрабандный канал наркотиков
31 мая — Mossovetinfo.ru — Вступил в законную силу приговор Московского областного суда в отношении руководителя от...