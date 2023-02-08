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Происшествия     08.02.2023 13:25

Прокурор запросил для Фургала 23 года колонии

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Теги:  Фургал  суд  присяжные  прокурор 

8 февраля, Mossovetinfo.ru - Прокурор попросил суд приговорить к 23 годам колонии строгого режима бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств.

2 февраля присяжные вынесли в отношении Фургала обвинительный вердикт.

Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года в рамках расследования уголовного дела в отношении одной из организованных преступных группировок и в тот же день доставлен в Москву. Ему было предъявлено обвинение по статьям «Покушение на убийство» и «Организация убийств».

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Теги: 
Фургал  суд  присяжные  прокурор 

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