Против депутата Галяминой возбуждено уголовное дело

31 июля, Mossovetinfo.ru - Уголовное дело за участие в несанкционированном мероприятии в центре столицы возбуждено в отношении муниципального депутата Тимирязевского района города Москвы Юлии Галяминой и в ближайшее время Галямину доставят "в подразделение ведомства для проведения следственных действий". Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве (ГСУ СК России по г. Москве). Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).



По данным ГСУ СК России по г. Москве, "в начале июля 2020 года Галямина разместила в сети интернет и социальных сетях публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля 2020 года в незаконном массовом мероприятии - несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 150 человек. При этом ранее Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, в течение предшествующих 180 суток, нарушая требования действующего законодательства".

"В ближайшее время оперативные сотрудники столичного ГУ МВД доставят подозреваемую в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Расследование по уголовному делу продолжается", - сообщает ГСУ СК России по г. Москве.



Юлия Галямина в своем аккаунте в Facebook сообщила, что про свое новое "политически мотивированное"уголовное дело узнала из СМИ. "Про свое новое уголовное дело узнала только что из СМИ. Заранее мне никто ничего не сообщал. Очевидно, что дело политически мотивировано и возбуждено с одной целью — оказать давление на меня", сообщила Галямина.



По ее мнению, законных основений для ее задержания и возбуждения дела не имеется и неправомерные действия властей будут обжалованы вплоть до ЕСПЧ. "Все задержания, которые могли лечь в основу дела по «Дадинской» статье (ст. 212.1 УК РФ - ред.), были противозаконными, мы с Михаил Бирюков (адвокат - ред.) продолжим обжаловать их вплоть до ЕСПЧ".