5 октября — Mossovetinfo.ru —Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Следственного комитета России (СКР) ...

2 октября — Mossovetinfo.ru — Автобус перевозивший 30 детей и 6 учителей опрокинулся в городском округе Щелково Моско...

26 сентября — Mossovetinfo.ru — Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами в России за ян...