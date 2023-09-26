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Происшествия     06.10.2023 00:02

Путин заявил об осколках гранат в телах погибших при крушении самолета Пригожина

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Теги:  Путин  Пригожин  авиакатастрофа  СК  следствие  экспертиза 

5 октября — Mossovetinfo.ru —Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин доложил ему о наличии осколков гранат в телах погибших при крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Внешнего воздействия на самолет не было — это факт, установленный экспертизой СКР, подчеркнул президент во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Ниже публикуется фрагмент стенограммы выступления Путина, размещенной на сайте Кремля.

"Ну и, чтобы совсем уже… Я знаю, наверняка висит в воздухе вопрос: а что случилось с руководством компании и так далее. Мы знаем об авиакатастрофе, мне руководитель Следственного комитета (Александр Бастрыкин) докладывал буквально на днях: в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было – это уже установленный факт, результат экспертизы, проведенной Следственным комитетом Российской Федерации. Но следствие не завершено. Да, к сожалению, о наличии алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в (офисе) компании («Вагнер») в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина. Но, повторяю еще раз: на мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу, но она не была проведена. То, что есть, я Вам сказал.

Я хочу сразу сказать, что задал вопрос Председателю Следственного комитета, можно ли об этом сказать публично. Он говорит: да, можно, это установленный факт. Так что таким образом".

Ранее СК РФ сообщало, что в рамках расследования авиакатастрофы проведенные генетические экспертизы установили личности Пригожина, Уткина (Вагнер) и других, погибших в авиакатастрофе.

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Теги: 
Путин  Пригожин  авиакатастрофа  СК  следствие  экспертиза 

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