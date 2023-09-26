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Путин заявил об осколках гранат в телах погибших при крушении самолета Пригожина
5 октября — Mossovetinfo.ru —Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Следственного комитета России (СКР) ...
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02.10.2023, 10:13
Автобус перевозивший 30 детей и 6 учителей опрокинулся в городском округе Щелково Подмосковья
2 октября — Mossovetinfo.ru — Автобус перевозивший 30 детей и 6 учителей опрокинулся в городском округе Щелково Моско...
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26.09.2023, 07:10
Бастрыкин сообщил о росте тяжких преступлений среди мигрантов на 32%
26 сентября — Mossovetinfo.ru — Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами в России за ян...