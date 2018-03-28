Пьяная женщина зарезала своего брата на севере Москвы

28 марта. Mossovetinfo.ru - Задержана подозреваемая в убийстве брата на севере Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.



27 марта в квартире одного из домов по Карельскому бульвару женщина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры на отношений нанесла своему 37-летнему брату удар ножом в область грудной клетки.

