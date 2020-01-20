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Происшествия     20.01.2020 09:27

Пять человек погибли в пермском хостеле из-за прорыва трубы с горячей водой

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Теги:  прорыв трубы  Пермский край  хостелы  гибель  уголовное дело  СК РФ 

20 января. Mossovetinfo.ru – Пять человек погибли в пермском хостеле из-за прорыва трубы с горячей водой, сообщается на официальном сайте СК РФ.

В ночь на 20 января в жилом доме, в цокольном этаже которого находился хостел, прорвало трубу с горячей водой. Кипяток попал в номера хостела.

В результате происшествия пять человек погибли, еще трое были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Дело передано для расследования в центральный аппарат СК РФ.


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Теги: 
прорыв трубы  Пермский край  хостелы  гибель  уголовное дело  СК РФ 

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