20 января. Mossovetinfo.ru – Пять человек погибли в пермском хостеле из-за прорыва трубы с горячей водой, сообщается на официальном сайте СК РФ.



В ночь на 20 января в жилом доме, в цокольном этаже которого находился хостел, прорвало трубу с горячей водой. Кипяток попал в номера хостела.



В результате происшествия пять человек погибли, еще трое были госпитализированы в состоянии средней тяжести.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Дело передано для расследования в центральный аппарат СК РФ.